Минпросвещения: Преподававшие на освобожденных территориях российские учителя в безопасности

Все российские учителя, преподававшие на освобожденных территориях Украины, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют Вооруженные силы РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.

Харьковские власти сообщили, что наемники расстреливают мирных жителей Купянска

Также в ведомстве указали, что учителя из РФ не работали в Харьковской области. Как отметили в Минпросвещения, с 1 сентября в регионе преподавали местные педагоги.

Ранее в Киеве заявили, что Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области учителей из РФ, напоминает Ura.ru. В соответствии с украинским Уголовным кодексом учителям может грозить до 12 лет лишения свободы. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания преподавателей, работавших в Харьковской области по российским учебным программам, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:РегионыУкраинаУчителяМинпросвет
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