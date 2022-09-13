Минпросвещения: Преподававшие на освобожденных территориях российские учителя в безопасности
Все российские учителя, преподававшие на освобожденных территориях Украины, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют Вооруженные силы РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.
Также в ведомстве указали, что учителя из РФ не работали в Харьковской области. Как отметили в Минпросвещения, с 1 сентября в регионе преподавали местные педагоги.
Ранее в Киеве заявили, что Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области учителей из РФ, напоминает Ura.ru. В соответствии с украинским Уголовным кодексом учителям может грозить до 12 лет лишения свободы. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания преподавателей, работавших в Харьковской области по российским учебным программам, пишет RT.
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