Минпросвещения: Преподававшие на освобожденных территориях российские учителя в безопасности

Также в ведомстве указали, что учителя из РФ не работали в Харьковской области. Как отметили в Минпросвещения, с 1 сентября в регионе преподавали местные педагоги.

Ранее в Киеве заявили, что Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области учителей из РФ, напоминает Ura.ru. В соответствии с украинским Уголовным кодексом учителям может грозить до 12 лет лишения свободы. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания преподавателей, работавших в Харьковской области по российским учебным программам, пишет RT.

