Харьковские власти сообщили, что наемники расстреливают мирных жителей Купянска

«Наемники ездят и расстреливают людей и все это снимают на камеру», — заявил чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Ганчева, известно о трагедиях в Купянске и Великом Бурлуке, пишет «Свободная пресса». Чиновник указал, что о зачистках рассказали местные жители, которым удалось покинуть эти населенные пункты.

На минувшей неделе на фоне контрнаступления ВСУ российским военным пришлось покинуть Балаклею, Купянск и Изюм в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



