Харьковские власти сообщили, что наемники расстреливают мирных жителей Купянска

Украинские и иностранные бойцы убивают мирных жителей в занятых украинскими войсками городах, чтобы представить их жертвами российской армии. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

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«Наемники ездят и расстреливают людей и все это снимают на камеру», — заявил чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Ганчева, известно о трагедиях в Купянске и Великом Бурлуке, пишет «Свободная пресса». Чиновник указал, что о зачистках рассказали местные жители, которым удалось покинуть эти населенные пункты.

На минувшей неделе на фоне контрнаступления ВСУ российским военным пришлось покинуть Балаклею, Купянск и Изюм в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:РегионыУкраинаВСУ
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