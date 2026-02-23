Минпросвещения подготовит рекомендации по воспитанию детей
Минпросвещения подготовит для родителей, воспитывающих дошкольников, методические рекомендации по их воспитанию, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.
По его словам, просветительские материалы помогут родителям лучше понимать возрастные особенности детей и то, как их учитывать в семейном воспитании. Также планируется запустить единый цифровой ресурс для воспитателей и родителей с полезными материалами, к которому можно будет получить доступ, в том числе, через мессенджер MAX.
Ранее Минпросвещения подготовило проект по введению оценки за поведение в школах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
