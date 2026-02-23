СМИ: ВВС Британии уничтожили часть данных о перелетах Эпштейна

По данным издания, хотя правоохранители могут собирать показания персонала аэропортов и других свидетелей, существующая политика уничтожения данных значительно затруднит как идентификацию связанных с Эпштейном прибывавших в Великобританию лиц, так и установление даты посещения ими страны. Списки пассажиров коммерческих авиаперевозчиков в Великобритании, как правило, сохраняются в течение 6-7 лет.

Ранее стало известно, что экс-принц Эндрю мог использовать самолеты ВВС для встреч с Эпштейном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

