СМИ: ВВС Британии уничтожили часть данных о перелетах Эпштейна

В Великобритании часть данных ВВС страны о перелетах покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна была уничтожена в силу истечения срока хранения информации, сообщает Times.

По данным издания, хотя правоохранители могут собирать показания персонала аэропортов и других свидетелей, существующая политика уничтожения данных значительно затруднит как идентификацию связанных с Эпштейном прибывавших в Великобританию лиц, так и установление даты посещения ими страны. Списки пассажиров коммерческих авиаперевозчиков в Великобритании, как правило, сохраняются в течение 6-7 лет.

Ранее стало известно, что экс-принц Эндрю мог использовать самолеты ВВС для встреч с Эпштейном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

