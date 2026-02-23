Майданов рассказал о предстоящем грандиозном турне

Он намерен дать около 50 концертов. Они пройдут в разных российских городах. Также певец указал, что бойцам СВО на фронте нужны разные песни — и лирические, и патриотические.

«У меня репертуар разнообразный, уже 12-ый альбом вышел, это порядка 150 опубликованных песен», — отметил артист.

Ранее Майданов заявил, что уход западных лейблов стимулировал развитие российской музыкальной индустрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

