Минпросвещения поддерживает обсуждение введения оценки за поведение в школах
Пресс-служба Минпросвещения в беседе РИА Новости сообщила о необходимости детальной проработки и обсуждения вопроса введения оценки за поведение в школах с экспертами в обществе.
В ведомстве подчеркнули, что для такой оценки должны быть четко определены соответствующие критерии, включая того, кто будет ее устанавливать — учитель или классный руководитель.
Вопрос об оценке за поведение был поднят на заседании Совета по правам человека (СПЧ) членом совета Владимиром Иконниковым. Он предложил рассмотреть возвращение оценки за поведение в школы, считая это полезным инструментом как для защиты чести и достоинства учителя, так и для воспитания детей.
Президент Владимир Путин признался, что не был в курсе отсутствия оценки за поведение в школах. Он отметил, что если эта оценка будет возвращена, она должна иметь реальное влияние и быть равноценной другим оценкам. Путин подчеркнул важность соответствующих критериев и гармонизации новой оценки с существующими, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минпросвещения поддерживает обсуждение введения оценки за поведение в школах
- Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о работе средств ПВО в регионе
- Путин поручил обсудить проект ВСМ «Москва-Петербург»
- Австрийская OMV расторгла долгосрочный контракт с «Газпром экспортом».
- Стубб: Россия представляет «долгосрочную угрозу» для Финляндии
- Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира
- Депутат Немкин: В Госдуму в четверг внесут проект о маркировке игр по содержанию
- Самую древнюю скрижаль с десятью заповедями выставят на аукцион
- В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
- В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой по всему миру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru