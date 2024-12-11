Минпросвещения поддерживает обсуждение введения оценки за поведение в школах

Пресс-служба Минпросвещения в беседе РИА Новости сообщила о необходимости детальной проработки и обсуждения вопроса введения оценки за поведение в школах с экспертами в обществе.

В ведомстве подчеркнули, что для такой оценки должны быть четко определены соответствующие критерии, включая того, кто будет ее устанавливать — учитель или классный руководитель.