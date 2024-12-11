Минпросвещения поддерживает обсуждение введения оценки за поведение в школах

Пресс-служба Минпросвещения в беседе РИА Новости сообщила о необходимости детальной проработки и обсуждения вопроса введения оценки за поведение в школах с экспертами в обществе.

В ведомстве подчеркнули, что для такой оценки должны быть четко определены соответствующие критерии, включая того, кто будет ее устанавливать — учитель или классный руководитель.

Путин призвал обсудить возвращение оценки за поведение в школе

Вопрос об оценке за поведение был поднят на заседании Совета по правам человека (СПЧ) членом совета Владимиром Иконниковым. Он предложил рассмотреть возвращение оценки за поведение в школы, считая это полезным инструментом как для защиты чести и достоинства учителя, так и для воспитания детей.

Президент Владимир Путин признался, что не был в курсе отсутствия оценки за поведение в школах. Он отметил, что если эта оценка будет возвращена, она должна иметь реальное влияние и быть равноценной другим оценкам. Путин подчеркнул важность соответствующих критериев и гармонизации новой оценки с существующими, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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