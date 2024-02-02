В Госдуму внесли законопроект о вывешивании флага России в детсадах и вузах
Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который обязывает вывешивать флаг России в детских садах, вузах и колледжах. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Сейчас государственный флаг должны вывешивать только в школах. Законопроект предлагает установить норму о размещении флага на зданиях образовательных организаций «независимо от форм собственности» либо на их территориях. При этом предполагается, что в случае, если образовательная организация расположена в многоквартирном доме или другом помещении, флаг должен быть постоянно размещен на ее территории. В праздничные дни государственный символ будет вывешиваться на самом здании.
Законопроект разработали в том числе депутаты Петр Толстой, Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Нина Останина, Ярослав Нилов, сенаторы Игорь Кастюкевич и Ольга Забралова. По словам авторов инициативы, использование флага в воспитательном процессе — важный элемент «формирования духовно-нравственных ценностей на всех уровнях образования».
Законодатели отмечают, что проект нацелен на укрепление неразрывности и последовательности в воспитании патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей, «общероссийской гражданской идентичности».
Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий повысить призывной возраст для мужчин, получивших гражданство РФ, до 50 лет, сообщает телеканал «360».
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