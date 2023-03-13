Минпросвещения поддержало введение значков как атрибута школьной формы
Министерство просвещения России поддержало идею введения школьных значков как элемента формы учеников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Андрея Корнеева.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с соответствующей инициативой. Агентство отмечает, что Корнеев ответил на письмо Лантратовой, в котором и сообщил, что ведомство концептуально поддержало инициативу депутата.
Отмечается, что вопрос проработают вместе с российским движением детей и молодежи «Движение первых». Замминистра подчеркнул возможность учебных заведений самостоятельно определять значки как элемент школьной формы.
Ранее в Госдуме предложили рассмотреть возможность отмены ЕГЭ. Депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову поручить Минпросвещения сформировать позицию относительно отмены ЕГЭ и совместно с экспертами обсудить возможность создания «смысловых изменений» в российской системе образования.
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