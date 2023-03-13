Минпросвещения поддержало введение значков как атрибута школьной формы

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с соответствующей инициативой. Агентство отмечает, что Корнеев ответил на письмо Лантратовой, в котором и сообщил, что ведомство концептуально поддержало инициативу депутата.



Отмечается, что вопрос проработают вместе с российским движением детей и молодежи «Движение первых». Замминистра подчеркнул возможность учебных заведений самостоятельно определять значки как элемент школьной формы.



Ранее в Госдуме предложили рассмотреть возможность отмены ЕГЭ. Депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову поручить Минпросвещения сформировать позицию относительно отмены ЕГЭ и совместно с экспертами обсудить возможность создания «смысловых изменений» в российской системе образования.

