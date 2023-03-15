Минпросвещения: отменять ЕГЭ без широкого экспертного обсуждения нельзя

Принимать решение об отмене Единого государственного экзамена без широкого обсуждения нельзя, заявили в пресс-службе Минпросвещения, передает РИА Новости.

«Не знание, а понимание!»: Вассерман предложил «интеллектуальную» реформу ЕГЭ

В ведомстве подчеркнули, что прежде чем вносить изменения в процедуру проведения школьных экзаменов, необходимо выслушать экспертов по этому вопросу.

«Кроме того, необходимо услышать и понять сторону самих учащихся и их родителей», — добавили в министерстве.

Ранее, как сообщала НСН, премьер-министр Михаил Мишустин высказался о возможности отмены ЕГЭ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ШкольникиЭкзаменыМинпросветЕГЭ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры