Минпросвещения: отменять ЕГЭ без широкого экспертного обсуждения нельзя

В ведомстве подчеркнули, что прежде чем вносить изменения в процедуру проведения школьных экзаменов, необходимо выслушать экспертов по этому вопросу.

«Кроме того, необходимо услышать и понять сторону самих учащихся и их родителей», — добавили в министерстве.

Ранее, как сообщала НСН, премьер-министр Михаил Мишустин высказался о возможности отмены ЕГЭ.

