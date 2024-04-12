Минпросвещения: Обществознание исключат из программы 6-8-го классов с 2025 года
Обществознание исключат из программы 6-8-го классов с 1 сентября 2025 года, следует из приказа Минпросвещения России.
Отмечается, что количество часов на изучение истории увеличится с 340 до 476.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что основной государственный экзамен (ОГЭ) и Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории и обществознанию возможно объединить один, отмечает RT.
Кроме того, как сообщали СМИ, Минпросвещения уже корректирует ОГЭ по обществознанию для девятых классов и убирает из ЕГЭ темы «Демократия», «Гражданское общество и государство», «Международное право» и «Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба».
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