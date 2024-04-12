Минпросвещения: Обществознание исключат из программы 6-8-го классов с 2025 года

Обществознание исключат из программы 6-8-го классов с 1 сентября 2025 года, следует из приказа Минпросвещения России.

«Нет необходимости»: Депутат об исключении обществознания из школьной программы

Отмечается, что количество часов на изучение истории увеличится с 340 до 476.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что основной государственный экзамен (ОГЭ) и Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории и обществознанию возможно объединить один, отмечает RT.

Кроме того, как сообщали СМИ, Минпросвещения уже корректирует ОГЭ по обществознанию для девятых классов и убирает из ЕГЭ темы «Демократия», «Гражданское общество и государство», «Международное право» и «Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ИсторияШколаШкольники

Горячие новости

Все новости

партнеры