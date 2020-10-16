Минпросвещения исключило перевод школ в России на удалёнку

Средние учебные заведения в России не будут переводиться на дистанционный вариант обучения в связи с эпидемией коронавируса. В этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов заверил победителей международных школьных олимпиад 2020 года.

«Никаких планов о переводе на дистанционное обучение нет и быть не может», — цитирует RT главу Минпросвещения со встречи в Фундаментальной библиотеке Московского государственного университета им. Ломоносова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о переводе учеников 6—11-х классов столичных школ на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября.

Директор Институт образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отмечает, что ни одна страна в мире пока не готова к переходу на дистанционное образование, передает РИА ФАН. По её оценке, учиться удалённо вполне возможно, однако взрослеть без очного общения — трудно.

