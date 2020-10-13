Минпросвещения не планирует вводить дистанционное обучение в школах

В свою очередь, писатель Вадим Панов в эфире НСН заявил, что обучение через планшет или компьютер больше напоминает профанацию.

«А потом мы будем доказывать людям, что Земля круглая», - сказал он.

Между тем, свыше 100 школ уже перевели учащихся на дистанционку. Как отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в процентном соотношении это 0,27 процентов.

Ранее сообщалось, что в подмосковных школах за сентябрь и три дня октября выявлено 103 случая заболеваемости COVID-19.

