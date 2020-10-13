Минпросвещения не планирует вводить дистанционное обучение в школах
Минпросвещения пока не собирается переводить российские школы на удаленку из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе министерства.
В ведомстве добавили, что сообщения об удаленке на постоянной основе в школах являются провокацией с целью создания напряженной обстановки в обществе.
Ранее в Госдуме предложили отменить контрольные для школьников во время дистанционного обучения. Вместе с тем, российским студентам разрешат работать учителями в школах, не дожидаясь диплома.
В свою очередь, писатель Вадим Панов в эфире НСН заявил, что обучение через планшет или компьютер больше напоминает профанацию.
«А потом мы будем доказывать людям, что Земля круглая», - сказал он.
Между тем, свыше 100 школ уже перевели учащихся на дистанционку. Как отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в процентном соотношении это 0,27 процентов.
Ранее сообщалось, что в подмосковных школах за сентябрь и три дня октября выявлено 103 случая заболеваемости COVID-19.
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