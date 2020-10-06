В Подмосковье назвали число заразившихся коронавирусом школьников
В подмосковных школах за сентябрь и три дня октября выявлено 103 случая заболеваемости COVID-19, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, это крайне низкий показатель.
Он отметил, что на каникулы ушли 35-40% школ. При этом прерывать занятия учебных заведений на удалённых территориях необходимости нет – там более благополучная эпидемиологическая ситуация, а ребёнка с плохим самочувствием не допускают к занятиям.
Во вторник сообщалось, что в подмосковном парке «Патриот» вновь открывается госпиталь для пациентов с коронавирусом. Власти области отметили, что для помощи больным есть все необходимые медикаменты, в том числе и новейшие препараты, напоминает «Радио1».
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