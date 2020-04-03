Минпросвещения не исключает, что школьники будут учиться летом

Министерство просвещения России будет стремиться завершить учебный год к лету. Однако не исключает такого варианта развития событий, при котором из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции занятия в учебных заведениях могут быть продлены и на летний период.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление замминистра просвещения России Дмитрия Глушко.

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Ранее НСН писала, что Министерство просвещения на фоне распространения коронавирусной инфекции приняло решение о переносе сроков ЕГЭ с 25 мая на 8 июня. Сроки начала Основого госэкзамена (ОГЭ) для девятиклассников также перенесены — на 9 июня.

Также Министерство образования и науки перенесло и вступительные экзамены в вузы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Министр подчеркнул, что рассчитывает на то, что поступившие в вузы, будут зачислены во второй половине августа, а учебный год по традиции начнется с 1 сентября.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Орлов
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