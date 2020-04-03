Минпросвещения не исключает, что школьники будут учиться летом

Министерство просвещения России будет стремиться завершить учебный год к лету. Однако не исключает такого варианта развития событий, при котором из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции занятия в учебных заведениях могут быть продлены и на летний период.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление замминистра просвещения России Дмитрия Глушко.