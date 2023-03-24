Минпросвещения: На требования по безопасности школ необходимо около 42 млрд рублей

Как отметил замминистра, Минпросвещения неоднократно предлагало выделить регионам дополнительные ресурсы на указанные цели и направляло соответствующие заявки. Корнеев указал, что в субъектах РФ наблюдается дефицит средств для выполнения требований безопасности.

«Значительная часть зданий, где расположены образовательные организации, строили в советский период или даже ранее», — цитирует замминистра ТАСС.

Корнеев подчеркнул, что из-за архитектурных особенностей построек сложно оборудовать вход так, чтобы учесть меры безопасности и не создавать толпы из учеников. Кроме того, проблемой является и низкий уровень подготовки работников и охраны образовательных учреждений к действиям при возможном вооруженном нападении.

