Минпросвещения: На требования по безопасности школ необходимо около 42 млрд рублей

Российским регионам необходимо выделить около 42 млрд рублей для полного выполнения требований по антитеррористической безопасности школ. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра просвещения Андрей Корнеев.

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Как отметил замминистра, Минпросвещения неоднократно предлагало выделить регионам дополнительные ресурсы на указанные цели и направляло соответствующие заявки. Корнеев указал, что в субъектах РФ наблюдается дефицит средств для выполнения требований безопасности.

«Значительная часть зданий, где расположены образовательные организации, строили в советский период или даже ранее», — цитирует замминистра ТАСС.

Корнеев подчеркнул, что из-за архитектурных особенностей построек сложно оборудовать вход так, чтобы учесть меры безопасности и не создавать толпы из учеников. Кроме того, проблемой является и низкий уровень подготовки работников и охраны образовательных учреждений к действиям при возможном вооруженном нападении.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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