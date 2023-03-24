Минпросвещения: На требования по безопасности школ необходимо около 42 млрд рублей
Российским регионам необходимо выделить около 42 млрд рублей для полного выполнения требований по антитеррористической безопасности школ. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра просвещения Андрей Корнеев.
Как отметил замминистра, Минпросвещения неоднократно предлагало выделить регионам дополнительные ресурсы на указанные цели и направляло соответствующие заявки. Корнеев указал, что в субъектах РФ наблюдается дефицит средств для выполнения требований безопасности.
«Значительная часть зданий, где расположены образовательные организации, строили в советский период или даже ранее», — цитирует замминистра ТАСС.
Корнеев подчеркнул, что из-за архитектурных особенностей построек сложно оборудовать вход так, чтобы учесть меры безопасности и не создавать толпы из учеников. Кроме того, проблемой является и низкий уровень подготовки работников и охраны образовательных учреждений к действиям при возможном вооруженном нападении.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- В Кремле пока не приняли решение об участии Путина в саммите БРИКС в ЮАР
- В Кремле хотят знать об объекте, найденном рядом с «Северным потоком-2»
- Конюхов опубликовал кадры полета на крупнейшем в России воздушном шаре
- Собянин: Искусственный интеллект научился определять признаки ишемического инсульта
- Песков: В Кремле «никто не поседел» из-за поездки Путина в Мариуполь
- Во Франции более 450 человек задержали во время акций протеста
- Кремль отказался от участия в акции «Час Земли»
- Медведев заявил, что Россия заинтересована в разрешении конфликта на Украине
- Медведев: Россия знает о подготовке ВСУ контрнаступления
- Минпросвещения: На требования по безопасности школ необходимо около 42 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru