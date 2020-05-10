Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ

Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко в интервью радиостанции «Комсомольская правда». По его словам, они предполагают рассадку школьников на большом расстоянии друг от друга, термометрию, а также санитарную обработку рук.

Напомним, пока решение о повторном переносе ЕГЭ в 2020 году не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.

Из-за распространения коронавирусной инфекции сроки сдачи экзамена ранее были перенесены с 25 мая на 8 июня. А дальнейшее решение о времени его проведения может быть принято после 12 мая. Начало учебного года также могут отложить на 1 октября.