Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ
Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко в интервью радиостанции «Комсомольская правда». По его словам, они предполагают рассадку школьников на большом расстоянии друг от друга, термометрию, а также санитарную обработку рук.
Напомним, пока решение о повторном переносе ЕГЭ в 2020 году не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
Из-за распространения коронавирусной инфекции сроки сдачи экзамена ранее были перенесены с 25 мая на 8 июня. А дальнейшее решение о времени его проведения может быть принято после 12 мая. Начало учебного года также могут отложить на 1 октября.
Между тем, глава Минздрава Михаил Мурашко предложил проводить единые государственные экзамены в августе или сентябре. Он заявил, что «на июнь точно ориентироваться нельзя», передает «Интерфакс».
Первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН высказался против предложения главы Минздрава.
«В апреле депутаты от КПРФ предложили правительству не проводить в этом году Единый госэкзамен. Если ЕГЭ перенесут на август – надеюсь, не на сентябрь, - это плохо. Это лишает детей каникул и педагогов – отпусков. И самое главное – усиливает психологическое напряжение, поскольку выпускники, абитуриенты будут находиться в этом состоянии целое лето», - указал парламентарий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru