Минпромторг: России придется попрощаться с рядом автопроизводителей

Возможно России придется попрощаться с некоторыми иностранными автопроизводителями. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, сейчас российская сторона ведет диалог со всеми иностранными брендами и автопроизводителями. Мантуров отметил, что уже есть понимание того, что некоторые из них останутся на российском рынке, сохранив производственные мощности и поставки комплектующих.

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Глава Минпромторга также выразил надежду, что стороны смогут договориться уже к концу марта - началу апреля.

При этом Мантуров подчеркнул, что Россия «не можем ждать бесконечно», так как неработающие предприятия подразумевают неуплату налогов и деградацию производства.

Ранее бренд-директор Аudi ГК АВТОDOM Алексей Кирдяшов в пресс-центре НСН заявил, что о дефиците автомобилей в России речи не идет, отмечается снижение спроса.

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ФОТО: www.vedomosti.ru
ТЕГИ:Денис МантуровРоссияМинпромторгПроизводствоАвтомобиль
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