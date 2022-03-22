Минпромторг: России придется попрощаться с рядом автопроизводителей
Возможно России придется попрощаться с некоторыми иностранными автопроизводителями. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
По его словам, сейчас российская сторона ведет диалог со всеми иностранными брендами и автопроизводителями. Мантуров отметил, что уже есть понимание того, что некоторые из них останутся на российском рынке, сохранив производственные мощности и поставки комплектующих.
Глава Минпромторга также выразил надежду, что стороны смогут договориться уже к концу марта - началу апреля.
При этом Мантуров подчеркнул, что Россия «не можем ждать бесконечно», так как неработающие предприятия подразумевают неуплату налогов и деградацию производства.
Ранее бренд-директор Аudi ГК АВТОDOM Алексей Кирдяшов в пресс-центре НСН заявил, что о дефиците автомобилей в России речи не идет, отмечается снижение спроса.
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