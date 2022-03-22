Минпромторг: России придется попрощаться с рядом автопроизводителей

Глава Минпромторга также выразил надежду, что стороны смогут договориться уже к концу марта - началу апреля.

При этом Мантуров подчеркнул, что Россия «не можем ждать бесконечно», так как неработающие предприятия подразумевают неуплату налогов и деградацию производства.

Ранее бренд-директор Аudi ГК АВТОDOM Алексей Кирдяшов в пресс-центре НСН заявил, что о дефиците автомобилей в России речи не идет, отмечается снижение спроса.