Минпромторг РФ выступил против запрете пластиковых пакетов

Речь идет о тонких полиэтиленовых пакетах, этикетках из поливинилхлорида на пластиковых бутылках, лотков из мягкого пластика для хранения продуктов питания, а также о биоразлагаемых пакетах, сообщает РБК.

Изменения было предложено внести в техрегламент Таможенного союза ЕАЭС «О безопасности упаковки».

По словам экспертов, запрет на использование отдельных видов упаковки, включая пластиковые пакеты, может привести к необоснованным издержкам производителей, предприятий торговли. Это отразится в конечном счете на кошельке потребителей.

Ранее в египетских городах Хургада и Дахаб, а также в израильском Эйлате с 2020 года введен запрет на использование пакетов и посуды из неразлагаемых материалов.

А с 2022 года из магазинов Германии исчезнут полиэтиленовые пакеты, сообщает РЕН ТВ.



