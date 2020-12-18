Минпромторг РФ выступил против запрете пластиковых пакетов
Минпромторг РФ выступил против запрета в России и на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) полиэтиленовых пакетов. С подобной инициативой выступил Госкомитет Белоруссии по стандартизации, который заявил, что мера благоприятно скажется на экологии, в том числе облегчит утилизацию мусора.
Речь идет о тонких полиэтиленовых пакетах, этикетках из поливинилхлорида на пластиковых бутылках, лотков из мягкого пластика для хранения продуктов питания, а также о биоразлагаемых пакетах, сообщает РБК.
Изменения было предложено внести в техрегламент Таможенного союза ЕАЭС «О безопасности упаковки».
По словам экспертов, запрет на использование отдельных видов упаковки, включая пластиковые пакеты, может привести к необоснованным издержкам производителей, предприятий торговли. Это отразится в конечном счете на кошельке потребителей.
Ранее в египетских городах Хургада и Дахаб, а также в израильском Эйлате с 2020 года введен запрет на использование пакетов и посуды из неразлагаемых материалов.
А с 2022 года из магазинов Германии исчезнут полиэтиленовые пакеты, сообщает РЕН ТВ.
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