Минпромторг РФ предлагает законодательно регулировать производство и оборот метилового спирта
Министерство промышленности и торговли РФ подготовило законопроект о госрегулировании производства и оборота метилового спирта. Как сообщила пресс-служба министерства, документом предусматривается введение новых обязательных требований к обороту метанола, что позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта.
В Минпромторге подчеркнули, что государственное регулирование поможет сформировать систему учета объемов производства, реализации и использования метанола участниками рынка. Таким образом, будет исключён его неподконтрольный оборот.
Опасные для жизни примеси метанола и этилбутирата выявили в алкогольной продукции, изъятой после отравления нескольких десятков человек суррогатным сидром в Ульяновской области. Всего в результате отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской, Самарской и Ульяновской областях умерли уже более 20 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru