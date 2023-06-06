Минпромторг РФ предлагает законодательно регулировать производство и оборот метилового спирта

В Минпромторге подчеркнули, что государственное регулирование поможет сформировать систему учета объемов производства, реализации и использования метанола участниками рынка. Таким образом, будет исключён его неподконтрольный оборот.

Опасные для жизни примеси метанола и этилбутирата выявили в алкогольной продукции, изъятой после отравления нескольких десятков человек суррогатным сидром в Ульяновской области. Всего в результате отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской, Самарской и Ульяновской областях умерли уже более 20 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

