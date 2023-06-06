Песков не стал комментировать отравление сидром в российских регионах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать отравления граждан сидром в российских регионах, сообщает РИРА Новости.
По его словам, этот вопрос «не является темой нашего конференц-колла».
Отвечая на вопрос о теории экс-главы Роспотребнадзора «Геннадия Онищенко, который увидел признаки теракта в отравлении некачественным сидром, представитель Кремля посоветовал обратиться в ФСБ.
Ранее Онищенко в интервью Комсомольской правде» заявил, что отравление людей сидром, в том числе с летальным исходом, надо рассматривать, «в том числе, как теракт».
Ранее число погибших от отравления сидром в Ульяновской области возросло до 18, в Самарской области скончались семь человек, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru