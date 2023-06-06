Песков не стал комментировать отравление сидром в российских регионах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать отравления граждан сидром в российских регионах, сообщает РИРА Новости.

В Нижегородской области два человека погибли после отравления сидром

По его словам, этот вопрос «не является темой нашего конференц-колла».

Отвечая на вопрос о теории экс-главы Роспотребнадзора «Геннадия Онищенко, который увидел признаки теракта в отравлении некачественным сидром, представитель Кремля посоветовал обратиться в ФСБ.

Ранее Онищенко в интервью Комсомольской правде» заявил, что отравление людей сидром, в том числе с летальным исходом, надо рассматривать, «в том числе, как теракт».

Ранее число погибших от отравления сидром в Ульяновской области возросло до 18, в Самарской области скончались семь человек, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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