Песков не стал комментировать отравление сидром в российских регионах

По его словам, этот вопрос «не является темой нашего конференц-колла».

Отвечая на вопрос о теории экс-главы Роспотребнадзора «Геннадия Онищенко, который увидел признаки теракта в отравлении некачественным сидром, представитель Кремля посоветовал обратиться в ФСБ.

Ранее Онищенко в интервью Комсомольской правде» заявил, что отравление людей сидром, в том числе с летальным исходом, надо рассматривать, «в том числе, как теракт».

Ранее число погибших от отравления сидром в Ульяновской области возросло до 18, в Самарской области скончались семь человек, пишут «Известия».