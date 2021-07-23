Число просроченных автокредитов россиян выросло на 53%

В России просроченная задолженность по автомобильным кредитам в июне этого года увеличилась на 53% и составила 617 миллионов рублей. Об этом сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс», передают «Известия».

Отмечается, что последние месяцы показатель достигал практически своих минимальных значений, но общий объем просрочки в банках в прошлом месяце вырос на 0,3% - до 49,1 миллиарда рублей.

Ситуация происходит на фоне падения выдач автокредитов, что может негативно повлиять на показатели автокредитования в будущем.

Аналитики связывают увеличение просрочек со стремлением банков нарастить выдачу автокредитов, что привело к ослаблению требований кредитных политик, передает РИА Новости.

