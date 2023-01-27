Минпромторг предложил перевести новые регионы России на московское время
Новые регионы России перейдут на московское время. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.
Как отметили в ведомстве, продолжается поэтапная синхронизация российского законодательства после принятия в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
«В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав 2-й часовой зоны, где действует московское время», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Проект о внесении изменения в федеральный закон «Об исчислении времени» уже внесли в правительство.
Ранее кабмин подготовил законопроект об особом порядке установления среднего прожиточного минимума для новых регионов России.
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