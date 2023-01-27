Минпромторг предложил перевести новые регионы России на московское время

Новые регионы России перейдут на московское время. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

Пенсии жителям новых регионов с 1 марта будут назначаться по российским нормам

Как отметили в ведомстве, продолжается поэтапная синхронизация российского законодательства после принятия в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав 2-й часовой зоны, где действует московское время», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Проект о внесении изменения в федеральный закон «Об исчислении времени» уже внесли в правительство.

Ранее кабмин подготовил законопроект об особом порядке установления среднего прожиточного минимума для новых регионов России.

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ФОТО: РИА Новости
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