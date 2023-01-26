Пенсии жителям новых регионов с 1 марта будут назначаться по российским нормам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 марта пенсии жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей будут назначаться по российским нормам, сообщает пресс-служба кабмина.
По его словам, соответствующая норма содержится в проекте закона о пенсионом обеспечении в новых регионах, который был подготовлен правительством, речь идёт, в том числе, и об индексации выплат и надбавок.
«Как и по всей стране, пенсии и надбавки к ним будут индексироваться... От своевременного выполнения таких обязательств напрямую зависит качество жизни людей», - подчеркнул он на заседании правительства.
Ранее Мишустин заявил, что в 2023 году кабмин направит новым регионам РФ более 1,1 млрд рублей на пособия по безработице, сообщает RT.
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