Пенсии жителям новых регионов с 1 марта будут назначаться по российским нормам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 марта пенсии жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей будут назначаться по российским нормам, сообщает пресс-служба кабмина.

По его словам, соответствующая норма содержится в проекте закона о пенсионом обеспечении в новых регионах, который был подготовлен правительством, речь идёт, в том числе, и об индексации выплат и надбавок.

«Как и по всей стране, пенсии и надбавки к ним будут индексироваться... От своевременного выполнения таких обязательств напрямую зависит качество жизни людей», - подчеркнул он на заседании правительства.

Ранее Мишустин заявил, что в 2023 году кабмин направит новым регионам РФ более 1,1 млрд рублей на пособия по безработице, сообщает RT.

