В Турции выдали ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху
Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряда высокопоставленных чиновников страны, обвиняемых в совершении геноцида в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Ордер выдан на арест 37 подозреваемых из-за геноцида и преступлений против человечности. В числе фигурантов Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац, они обвиняются в массированных бомбардировках Газы и препятствовании доставке гуманитарной помощи.
Стамбульская прокуратура отметила, что расследование начали после того, как в октябре Тель-Авив задержал пытавшихся доставить гумпомощь в Газу активистов. Врачи осмотрели задержанных Израилем, впоследствии депортированных в Турцию, в ходе расследования ГП получила доказательства преступлений против человечности.
Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в Газе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
