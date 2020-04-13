Минпромторг: Пик спроса на кожные антисептики в России пройден

Пик спроса на кожные антисептики в России пройден. Как пишет ТАСС, об этом заявили в Минпромторге. Там подчеркнули, что до пандемии коронавируса антисептики в стране пользовались повышенным спросом, их производили около 10 предприятий, а сейчас их уже 60. Об этом рассказал замглавы ведомства Михаил Иванов.

По его словам, к производству этой продукции подключились парфюмерные и косметические предприятия, на их долю приходится четверть всего производства в России. Уровень запасов антисептиков в больницах «достаточно уверенный», а в аптеках его удалось увеличить на 1 млн штук за последнюю неделю.

Кроме того, заместитель министра промышленности и торговли подчеркнул, что производители антисептических средств в России с начала марта текущего года нарастили объем выпуска продукции в шесть раз, с 50-ти до 300 тысяч литров в сутки.