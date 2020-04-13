Минпромторг: Пик спроса на кожные антисептики в России пройден
Пик спроса на кожные антисептики в России пройден. Как пишет ТАСС, об этом заявили в Минпромторге. Там подчеркнули, что до пандемии коронавируса антисептики в стране пользовались повышенным спросом, их производили около 10 предприятий, а сейчас их уже 60. Об этом рассказал замглавы ведомства Михаил Иванов.
По его словам, к производству этой продукции подключились парфюмерные и косметические предприятия, на их долю приходится четверть всего производства в России. Уровень запасов антисептиков в больницах «достаточно уверенный», а в аптеках его удалось увеличить на 1 млн штук за последнюю неделю.
Кроме того, заместитель министра промышленности и торговли подчеркнул, что производители антисептических средств в России с начала марта текущего года нарастили объем выпуска продукции в шесть раз, с 50-ти до 300 тысяч литров в сутки.
Между тем, в МЧС россиянам посоветовали не использовать водку в качестве антисептика. В этом напитке содержится недостаточное количество спирта для того, чтобы использовать его в качестве дезинфицирующего средства. Об этом сказано в рекомендациях Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.
Но и спирт в чистом виде не годится для этих целей - он способен сильно высушить кожу, привести к раздражению, зуду, появлению микротрещин на коже, в которые может проникнуть вирус, передает RT.
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