Роспотребнадзор обязал водителей автобусов обрабатывать салоны антисептиками

Московский Роспотребнадзор предписал проводить дополнительную санитарную обработку общественного транспорта, такси и каршеринга. Также водители обязаны выходить на работу в одноразовых масках и иметь антисептики для рук.

Проветривание салона, влажная уборка и профилактическая дезинфекция «путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, подлокотников кресел, частей спинок» должны проводиться после рабочей смены или не менее двух раз в сутки при длительных маршрутах.

Роспотребнадзор не рекомендует по итогам предрейсовых осмотров не допускать к работе водителей с симптомами острых респираторных заболеваний.

Пожаловаться на неудовлетворительное санитарное состояние автомобиля, такси или каршеринга можно по телефону +7 (495) 539-54-54; или по короткому номеру 3210 - с мобильного телефона, сообщает «Интерфакс».

