Минпромторг намерен разрешить продажу пива на заправках

Минпромторг предложил снова продавать пиво на заправках и парках, чтобы поддержать торговлю и общепит в условиях пандемии COVID-19. Об этом говорится в докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России в 2019 году. Из него следует, что общепиту и торговле, которые были признаны наиболее пострадавшими от коронавируса отраслями, может помочь ряд мер. Одной из них может стать возвращение в продажу пива на АЗС.

Еще одна из предлагаемых мер – снятие запрета на продажу спиртного в национальных парках, заповедниках, а также санаториях и гостиницах, оказывающих медицинские услуги.