Минпромторг намерен разрешить продажу пива на заправках
Минпромторг предложил снова продавать пиво на заправках и парках, чтобы поддержать торговлю и общепит в условиях пандемии COVID-19. Об этом говорится в докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России в 2019 году. Из него следует, что общепиту и торговле, которые были признаны наиболее пострадавшими от коронавируса отраслями, может помочь ряд мер. Одной из них может стать возвращение в продажу пива на АЗС.
Еще одна из предлагаемых мер – снятие запрета на продажу спиртного в национальных парках, заповедниках, а также санаториях и гостиницах, оказывающих медицинские услуги.
К слову, накануне стало известно, что в России могут разрешить розничную торговлю алкоголем рядом с медучреждениями. Минпромторг готовит законопроект, который наделит субъекты правом самостоятельно разрешать такую продажу в магазинах и кафе на прилегающих территориях. Эта инициатива Минпромторга может ухудшить положение бизнеса, рассказал НСН глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru