Новости за ночь: В РФ предложили разрешить торговлю алкоголем рядом с медучреждениями

Министерство промышленности и торговли РФ по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой разработало законопроект, который наделит регионы полномочиями самостоятельно определять виды медицинской деятельности, не препятствующие торговле алкоголем в магазин и кафе на прилегающей территории. Об этом пишут «Известия».

В России ограничили работу «наливаек»: Под ударом тысячи заведений

Сейчас продажа алкоголя запрещена поблизости от детских, образовательных, медицинских организаций и учреждений культуры. Регионы определяют лишь расстояние от этих объектов, на котором продажа алкоголя разрешена. Обычно это дистанция в 30-300 метров.

Таким образом, инициатива Минпромторга будет означать частичную отмену запрета. При определении того, какая медицинская деятельность не является препятствием для торговли спиртными напитками, предлагается учитывать местные особенности. Это социально-экономическое положение, обеспеченность населения площадью торговых объектов, уровень развития общепита.

Предполагается, что законопроект поступит в правительство в третьем квартале текущего года, откуда его направят в Госдуму.

Недавно в России ограничили торговлю алкоголем на первых этажах многоквартирных домов и прилегающих территориях. Установлено ограничение по площади зоны обслуживания посетителей: она должна быть не менее 20 кв. метров. При этом регионы могут и вовсе запрещать «наливайки» по своему усмотрению.

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