Минпромторг и ГИБДД предлагают за счет нетрезвых водителей принудительно устанавливать алкозамки

Минпромторг РФ и ГИБДД считают, что алкозамки следует принудительно устанавливать на автомобилях водителей, задержанных за езду в нетрезвом виде, за их счет. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак в ходе Международного промышленного форума «Интеллект машин и механизмов» в Севастополе.

«Следует изменить правила таким образом, чтобы все автомобили, на которых ездят потенциальные нарушители, были бы принудительно за счет такого водителя оборудованы алкозамками», - считает Шпак.

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Минпромторг совместно с ГИБДД рассматривает возможность внести изменения в правила дорожного движения против нетрезвых нарушителей.

«Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулем - ставь алкозамок и тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением», - прокомментировал инициативу замминистра.

Российскую разработку, действующую в связке с системой ГЛОНАСС, предлагают также устанавливать на автомобили, занятые в системе каршеринга. Алкозамок заблокирует движение автомобиля, если водитель не идентифицирован или концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе окажется выше нормы.

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ФОТО: РИА Новости
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