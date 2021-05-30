Минпромторг и ГИБДД предлагают за счет нетрезвых водителей принудительно устанавливать алкозамки

Минпромторг РФ и ГИБДД считают, что алкозамки следует принудительно устанавливать на автомобилях водителей, задержанных за езду в нетрезвом виде, за их счет. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак в ходе Международного промышленного форума «Интеллект машин и механизмов» в Севастополе.

«Следует изменить правила таким образом, чтобы все автомобили, на которых ездят потенциальные нарушители, были бы принудительно за счет такого водителя оборудованы алкозамками», - считает Шпак.