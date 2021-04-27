«Пьяным за рулем не место!». Лидер группы Animal ДжаZ поддержал инициативу Госдумы

Лидер группы Animal ДжаZ – Александр Красовицкий специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Госдума ужесточит наказание за пьяное вождение

Госдума ужесточит наказание за пьяное вождение до июня. Согласно закону, который рассматривают в приоритетном порядке, максимальный штраф за повторное пьяное вождение повысится с 300 тыс. до 500 тыс. рублей, кроме того, суд сможет назначить наказание в виде лишения свободы не на два года, а на три. 

Александр Красовицкий: «Этот тот редкий случай, когда я полностью поддерживаю инициативу нашей Госдумы. Пьяным за рулем не место!», – поделился своим мнением с НСН Александр Красовицкий.

2

Центробанк предупредил о появлении фальшивых монет

Фальшивомонетчики начали массово подделывать десятирублевые монеты. Как заявили в Центробанке, в прошлом году было обнаружено свыше 5 тысяч таких подделок.

Александр Красовицкий: «Пять тысяч - это еще не массово для такой огромной страны, как Россия. Мне кажется, это делают подростки-фальшивомонетчики, потому что крупные мошенники не будут заниматься 10-рублевыми монетами»,– предложил музыкант в разговоре с НСН.

3

В России захотели разрешить удалять предустановленные приложения

Минцифры разработало проект поправок в постановление правительства о предустановленном отечественном софте. Согласно документу, производители гаджетов будут обязаны обеспечить возможность удаления всех предустановленных программ.

Александр Красовицкий: «Если бы не запретили удалять эти приложения, то даже трудно представить, что началось бы в сфере хакерства и мастерства взлома прошивок» – отметил он в эфире НСН.

4

Российских туристов в Турции вывели из-под локдауна

В Турции с 29 апреля вводится полный локдаун из-за коронавируса. Он продлится до 17 мая. Комендантский час не будет распространятся на туристов.

Александр Красовицкий: «Я живо себе представляю, как этому радуются наши туристы, которые теперь будут размахивать флагами и петь «Катюшу», разгуливая по турецким городам и курортам, назло туркам, которые на все это будут смотреть из своих окон»– предположил он в беседе НСН.

5

Исследование показало, какие песни слушают курьеры в России

Большинство российских курьеров предпочитают слушать во время доставки заказов рок. Как пишут РИА Новости, среди фаворитов AC DC и Queen, а также ДДТ, «Алиса» и БИ-2. При этом всего лишь 20 процентов курьеров работают в тишине.

Александр Красовицкий: «Со мной вчера произошел забавный случай, связанный с курьером. Парень опоздал на десять минут и объяснил это тем, что заслушался новыми песнями рок-группы «U2», и трижды проехал мимо моего подъезда. Я его не ругал и не занижал ему рейтинг, а наоборот – оставил чаевые» – сказал в интервью НСН Александр Красовицкий.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: пресс-служба группы «Animal ДжаZ»
ТЕГИ:Авторские НовостиAnimal ДжаzАлександр Красовицкий
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