«Пьяным за рулем не место!». Лидер группы Animal ДжаZ поддержал инициативу Госдумы

Александр Красовицкий: «Я живо себе представляю, как этому радуются наши туристы, которые теперь будут размахивать флагами и петь «Катюшу», разгуливая по турецким городам и курортам, назло туркам, которые на все это будут смотреть из своих окон»– предположил он в беседе НСН.

