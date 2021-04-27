«Пьяным за рулем не место!». Лидер группы Animal ДжаZ поддержал инициативу Госдумы
Лидер группы Animal ДжаZ – Александр Красовицкий специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Госдума ужесточит наказание за пьяное вождение
Госдума ужесточит наказание за пьяное вождение до июня. Согласно закону, который рассматривают в приоритетном порядке, максимальный штраф за повторное пьяное вождение повысится с 300 тыс. до 500 тыс. рублей, кроме того, суд сможет назначить наказание в виде лишения свободы не на два года, а на три.
Александр Красовицкий: «Этот тот редкий случай, когда я полностью поддерживаю инициативу нашей Госдумы. Пьяным за рулем не место!», – поделился своим мнением с НСН Александр Красовицкий.
Центробанк предупредил о появлении фальшивых монет
Фальшивомонетчики начали массово подделывать десятирублевые монеты. Как заявили в Центробанке, в прошлом году было обнаружено свыше 5 тысяч таких подделок.
Александр Красовицкий: «Пять тысяч - это еще не массово для такой огромной страны, как Россия. Мне кажется, это делают подростки-фальшивомонетчики, потому что крупные мошенники не будут заниматься 10-рублевыми монетами»,– предложил музыкант в разговоре с НСН.
В России захотели разрешить удалять предустановленные приложения
Минцифры разработало проект поправок в постановление правительства о предустановленном отечественном софте. Согласно документу, производители гаджетов будут обязаны обеспечить возможность удаления всех предустановленных программ.
Александр Красовицкий: «Если бы не запретили удалять эти приложения, то даже трудно представить, что началось бы в сфере хакерства и мастерства взлома прошивок» – отметил он в эфире НСН.
Российских туристов в Турции вывели из-под локдауна
В Турции с 29 апреля вводится полный локдаун из-за коронавируса. Он продлится до 17 мая. Комендантский час не будет распространятся на туристов.
Александр Красовицкий: «Я живо себе представляю, как этому радуются наши туристы, которые теперь будут размахивать флагами и петь «Катюшу», разгуливая по турецким городам и курортам, назло туркам, которые на все это будут смотреть из своих окон»– предположил он в беседе НСН.
Исследование показало, какие песни слушают курьеры в России
Большинство российских курьеров предпочитают слушать во время доставки заказов рок. Как пишут РИА Новости, среди фаворитов AC DC и Queen, а также ДДТ, «Алиса» и БИ-2. При этом всего лишь 20 процентов курьеров работают в тишине.
Александр Красовицкий: «Со мной вчера произошел забавный случай, связанный с курьером. Парень опоздал на десять минут и объяснил это тем, что заслушался новыми песнями рок-группы «U2», и трижды проехал мимо моего подъезда. Я его не ругал и не занижал ему рейтинг, а наоборот – оставил чаевые» – сказал в интервью НСН Александр Красовицкий.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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