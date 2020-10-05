Минприроды создаст систему мониторинга морей и океанов
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил о необходимости введения в стране системы морского мониторинга.
В видеообращении, предоставленном агентству РИА Новости пресс-службой ведомства, глава Минприроды признал, что в России и мире не хватает такой системы.
«В мире нет такой полноценной системы мониторинга океанов... Надо уходить с системами мониторинга в моря и океаны. Конечно, это сложно будет сделать, особенно, это будет сложно сделать в Арктической зоне... Мы такую работу делаем совместно с Роскосмосом и Росгидрометом. У нас есть понимание, что львиная доля должна лечь на дистанционное зондирование Земли» - сказал министр.
Ранее в Минприроды заявили, что не считают катастрофой загрязнение вод Камчатки, в результате которого погибло большое количество морских животных. Также, по мнению чиновников, маловероятно то, что происшествие было вызвано техногенными причинами.
В свою очередь первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов в беседе с НСН отметил, что причины, повлекшие бедствие подводного мира могут работать в комплексе.
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