Минприроды сообщило о выпуске животных из «китовой тюрьмы» до конца лета

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин сообщил о том, что косаток и белух выпустят из «китовой тюрьмы» в Приморье в июле-августе.

«Это точно будет летний период. Хотелось бы, чтобы это было побыстрее. Я думаю, это точно будет июль-август, август - последний срок», - заявил глава ведомства ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кобылкин добавил, что животные смогут быстро адаптироваться к жизни на воле. Министр сослался на мнение океанографа Мишеля Кусто, который считает, что за год неволи животные не могут утратить навыки, приобретенные ими в дикой среде.

Ранее ведущий эксперт «Greenpeace Россия» Оганес Таргулян рассказал, что детские экскурсии в «китовую тюрьму» противоречат поручению президента и зачем это нужно владельцам животных.







