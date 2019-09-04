Минприроды назвало города с самым загрязненным воздухом
Сибирские города возглавили рейтинг российских городов с самым загрязненным воздухом и почвой по состоянию на 2018 год. Статистку привели в Миноприроды, сообщает Ura.ru.
В список городов с самым загрязненным воздухом попали Абакан, Барнаул, Братск. Далее следуют Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Улан-Удэ, Черногорск, Чита.
Самый высокий уровень (40,4%) загрязнения почвы химическими веществами выявлен в Приморском крае, а также Новгородской области (28,6%), Санкт-Петербурге (26,9%), Мурманской области (23,4%), Кировский области (21,3%).
Ранее схожую статистику опубликовал Росгидромет. По данным ведомства, в тройку городов с самым загрязненным воздухом вошли Иркутск, Красноярск и Улан-Удэ, напоминают «Известия».
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