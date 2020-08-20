Старт учебного года в российских вузах не стали переносить
Начало нового учебного года в российских вузах не планируют переносить из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении Минобрнауки РФ. В ведомстве отметили, что решения на этот счёт в дальнейшем будут зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.
Что касается иностранных студентов, то сейчас вернуться в России могут граждане Турции, Танзании, Великобритании, Абхазии и Швейцарии. По прибытии им предстоит пройти двухнедельный карантин и сдать тест на COVID-19.
Для тех студентов-иностранцев, которые не смогут вернуться в Россию к началу занятий, Минобрнауки совместно с вузами прорабатывает временный дистанционный формат обучения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
942 тыс.+4 785 / сут.
Умерли
16 099+110 / сут.
Выздоровели
756 тыс.+6 090 / сут.
- В Кремле пожелали здоровья Навальному
- Сотрудникам прокуратуры ужесточат правила поведения в соцсетях
- В Белоруссии возбудили дело из-за попытки захвата власти оппозицией
- В странах Европы фиксируется резкий рост заражений COVID-19
- Генпрокуратура проверит готовность школ к 1 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru