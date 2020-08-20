Старт учебного года в российских вузах не стали переносить

Начало нового учебного года в российских вузах не планируют переносить из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении Минобрнауки РФ. В ведомстве отметили, что решения на этот счёт в дальнейшем будут зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

Что касается иностранных студентов, то сейчас вернуться в России могут граждане Турции, Танзании, Великобритании, Абхазии и Швейцарии. По прибытии им предстоит пройти двухнедельный карантин и сдать тест на COVID-19.

Для тех студентов-иностранцев, которые не смогут вернуться в Россию к началу занятий, Минобрнауки совместно с вузами прорабатывает временный дистанционный формат обучения.

