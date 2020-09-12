Минобрнауки: в вузах нет вспышек коронавируса
В российских вузах учебных год начался в штатном режиме, вспышек COVID-19 в учебных заведениях не зафиксировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобрнауки РФ Валерия Фалькова.
«Мы ситуацию отслеживаем, очагов нет, прирост (инфицированных – прим. НСН) у нас в разумных количествах», - сообщил Фальков журналистам на Российской креативной неделе.
Ранее министр не исключил возможности возвращения удаленного обучения в некоторых вузах в целях профилактики заражения коронавирусом.
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