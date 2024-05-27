Минобрнауки: уровень стипендий повысят до прожиточного минимума к 2030 году

Минобрнауки работает над улучшением системы стипендий, планируя поэтапное увеличение академических стипендий до уровня прожиточного минимума к 2030 году. Об этом говорится в ответах правительства на вопросы депутатов Госдумы, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Минобрнауки разрабатывает новые подходы к назначению академических и социальных стипендий, чтобы сделать выплаты более адресными. Также планируется перераспределить часть средств на академические стипендии студентам в качестве поощрения.

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По данным на 2023 год, студенты вузов получали в среднем 3608 рублей академической стипендии и 4021 рубль социальной стипендии. Материальная поддержка. Материальная поддержка составляла 7494 рубля. Уточняется, что студент имеет право получать все эти виды выплат одновременно.

Ранее замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский рассказал, что полученные дипломы бакалавриата после его упразднения в России не будут обесценены. По его словам, с 2025 года в России не будет понятия «бакалавр». Процедура поступления в вузы не изменится, а учебные программы университетов будут скорректированы, передает «Радиоточка НСН».

