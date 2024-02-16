Путин пообещал повысить президентскую и правительственную стипендии
16 февраля 202416:47
В России продлят программу инженерных школ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со студентами и работниками промышленности Челябинской области, передает ТАСС.
«Это очень хороший проект», — подчеркнул он.
Глава государства, также рассказал о предстоящем повышении президентской и правительственной стипендий.
По его словам, общий объем софинансирования будет в районе 60 миллиардов рублей.
Ранее Путин прибыл в Челябинск на завод роботов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru