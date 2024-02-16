Путин пообещал повысить президентскую и правительственную стипендии

В России продлят программу инженерных школ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со студентами и работниками промышленности Челябинской области, передает ТАСС.

Путин сообщил о продлении программы «Молодая семья» после 2025 года

«Это очень хороший проект», — подчеркнул он.

Глава государства, также рассказал о предстоящем повышении президентской и правительственной стипендий.

По его словам, общий объем софинансирования будет в районе 60 миллиардов рублей.

Ранее Путин прибыл в Челябинск на завод роботов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:СтудентыСтипендииЧелябинская ОбластьВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры