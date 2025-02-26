Путин: В РФ увеличили квоту для студентов из Гвинеи-Бисау
Российские власти увеличили квоты для обучения по военным специальностям для студентов из Гвинеи-Бисау. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе переговоров лидером африканской страны Умару Сиссоку Эмбало он указал, что бисайские военные «традиционно получают образование в российских военных вузах».
«Мы даже увеличили квоту для наших бисайских друзей на текущий год», - сказал глава российского государства.
Ранее министр культуры по делам молодёжи и спорта Гвинеи-Бисау Мария да Силва Эвора заявила, что национальная команда по футболу готова сыграть товарищеский матч со сборной России, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru