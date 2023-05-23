Минобрнауки рекомендовало вузам снизить стоимость обучения участникам СВО

Минобрнауки России рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для студентов-участников военной операции, которую Россия ведет на Украине, а также детям-студентам участникам СВО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Также министерство порекомендовало учебным заведениям предоставить им материальную помощь.

В апреле депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» разработали законопроект об отмене транспортного налога для участников СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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