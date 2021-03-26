Минобрнауки рассказало о сомнениях ВОЗ в возможности создания вакцины «Ковивак»

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считали маловероятным создание вакцины от коронавируса по технологии, которая используется для производства препарата «Ковивак». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра науки и высшего образования РФ Алексея Медведева.

Он напомнил, что запуск производства третьей российской вакцины для гражданского оборота запустился 25 марта. «Ковивак» был разработан Федеральным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. И.П. Чумакова.

Вакцину от COVID-19 Центра им. Чумакова появится в гражданском обороте в марте

Медведев также рассказал, что годом ранее руководитель Центра Чумакова скептически отнесся к инициативе по созданию еще одной вакцины, но решил пойти на риск и дать возможность молодым специалистам провести исследования. «И сейчас эта вакцина спасет миллионы людей», – заключил заместитель главы Минобрнауки.



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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинацияПандемияКоронавирус
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