Минобрнауки призвал московские вузы перейти на дистанционное обучение

В Министерстве науки и высшего образования России призвали вузы Москвы перейти на онлайн-формат обучения, сообщило РИА Новости.

В Петербурге с 17 июня ужесточат ограничительные меры по коронавирусу

Сообщается, что вузы могут перейти в дистанционный формат по возможности. Кроме того, в министерстве призвали соблюдать меры по борьбе с ковидом, сообщило URA.RU.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, что молодые люди являются основным переносчиком коронавируса. При этом молодежь легче переносит новые штаммы COVID-19, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:КоронавирусвузыМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры