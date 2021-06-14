Минобрнауки призвал московские вузы перейти на дистанционное обучение

Сообщается, что вузы могут перейти в дистанционный формат по возможности. Кроме того, в министерстве призвали соблюдать меры по борьбе с ковидом, сообщило URA.RU.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, что молодые люди являются основным переносчиком коронавируса. При этом молодежь легче переносит новые штаммы COVID-19, пишет RT.

