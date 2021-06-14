Минобрнауки призвал московские вузы перейти на дистанционное обучение
14 июня 202111:18
В Министерстве науки и высшего образования России призвали вузы Москвы перейти на онлайн-формат обучения, сообщило РИА Новости.
Сообщается, что вузы могут перейти в дистанционный формат по возможности. Кроме того, в министерстве призвали соблюдать меры по борьбе с ковидом, сообщило URA.RU.
Ранее Роспотребнадзор рассказал, что молодые люди являются основным переносчиком коронавируса. При этом молодежь легче переносит новые штаммы COVID-19, пишет RT.
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14 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru