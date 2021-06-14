В Петербурге с 17 июня ужесточат ограничительные меры по коронавирусу
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял новые ограничительные меры, которые вступят в силу с 17 июня, сообщается на сайте администрации города.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе остановят работу фуд-кортов и детских комнат в местах общественного питания, а также запретят работу ресторанов и кафе с 2:00 до 6:00. Еду можно будет брать только навынос, пишет RT.
В торговых центрах приостановят работу объектов развлечения и досуга, за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек и фитнес-центров. Заполняемость кинозалов снизят на 25% до 50%, а максимальное число посетителей массовых мероприятий теперь не может превышать трех тысяч человек.
Изменения коснутся и проведения Чемпионата Европы по футболу. С 14 июня болельщики фан-зон соревнования обязаны носить маски, а с 17 июня там запрещается продажа еды, разрешены только напитки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru