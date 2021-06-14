В Петербурге с 17 июня ужесточат ограничительные меры по коронавирусу

В торговых центрах приостановят работу объектов развлечения и досуга, за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек и фитнес-центров. Заполняемость кинозалов снизят на 25% до 50%, а максимальное число посетителей массовых мероприятий теперь не может превышать трех тысяч человек.

Изменения коснутся и проведения Чемпионата Европы по футболу. С 14 июня болельщики фан-зон соревнования обязаны носить маски, а с 17 июня там запрещается продажа еды, разрешены только напитки.

