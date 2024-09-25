Минобрнауки предложило лишить ЕГЭ по иностранному языку поступающих на менеджмент
Минобрнауки предложило исключить иностранный язык из перечня обязательных предметов для сдачи ЕГЭ при поступлении на такие специальности, как менеджмент и экономика, пишет «Коммерсант» со ссылкой на новый экзаменационный перечень, опубликованный ведомством для общественного обсуждения.
По данным издания, сегодня вузы могут самостоятельно устанавливать иностранный язык в качестве профильного экзамена по выбору для любой специальности кроме военно-политической работы.
Предложение Минобрнауки предусматривает, что поступающие на менеджмент либо экономические специальности не будут сдавать ЕГЭ по иностранному языку. При этом подобный экзамен возможен для абитуриентов, которые намерены стать юристами, политологами и журналистами. Обновленный перечень проходит этапы обсуждения и экспертизы, утвердить его могут с 2025 года.
Ранее сообщалось, что для тех, кто поступает в педагогические вузы, могут ввести обязательный ЕГЭ по профильным предметам. В этом случае будущий учитель физики должен будет сдать ее на экзаменах, такая же процедура касается всех будущих преподавателей других дисциплин, передает «Радиоточка НСН».
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