Минобрнауки отказалось от церемонии поднятия флага в вузах
В высших учебных заведениях не будут вводить церемонию поднятия флага и исполнения гимна перед занятиями. Об этом в беседе с ТАСС заявил замминистра образования и науки России Константин Могилевский.
Он уточнил, что ведомство отказалось от этой идеи. Решение связано с тем, что в вузах нет основного времени начала занятий, объяснил представитель Минобрнауки.
В российских школах с 1 сентября 2022 года ввели обязательное поднятие флага и исполнение гимна.
Основной этап интеграции вузов новых российских регионов в образовательное пространство страны завершится в 2023 году, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, учебные программы перерабатываются под существующие в РФ стандарты, передает «Радиоточка НСН».
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