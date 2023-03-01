Песков прокомментировал инцидент с вывешиванием украинского флага в РУДН
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что флаг Украины - это влаг режима, который поддерживает националистов, сообщает РИА Новости.
Комментируя инцидент с вывешиванием украинского флага в РУДН он напомнил, что именно с этим режимом борется Россия.
«Для нас всё-таки главным образом это флаг де-факто того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведем специальную военную операцию», - отметил представитель Кремля.
Он добавил, что следует выяснить «обстоятельства этой ситуации» и разобраться в том, что там «произошло на самом деле».
Ранее замглавы Минобрнауки Константин Могилевский заявил, что ведомство назначило служебную проверку в РУДН из-за ситуации с украинскими флагами в здании вуза, сообщает RT.
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