Песков прокомментировал инцидент с вывешиванием украинского флага в РУДН

Комментируя инцидент с вывешиванием украинского флага в РУДН он напомнил, что именно с этим режимом борется Россия.

«Для нас всё-таки главным образом это флаг де-факто того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведем специальную военную операцию», - отметил представитель Кремля.

Он добавил, что следует выяснить «обстоятельства этой ситуации» и разобраться в том, что там «произошло на самом деле».

Ранее замглавы Минобрнауки Константин Могилевский заявил, что ведомство назначило служебную проверку в РУДН из-за ситуации с украинскими флагами в здании вуза, сообщает RT.

