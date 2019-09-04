РАН: Повысить производительность труда указом президента невозможно

«Производительность труда связана у нас с техническим оснащением, то есть выход продукции на одного человека должен увеличиться. Для этого нужна не только организация, но и новая технология, то есть нужно в массовом порядке на всех рабочих местах повысить техновооруженность. И нужно переобучение персонала новым навыкам, приемам, методикам. И тогда вырастет производительность труда. Но одномоментно перейти к прогрессивным методикам не получится. К тому же есть такие сферы, как, например, сельское хозяйство, где зимой можно и пять дней отдыхать, а летом нужно работать каждый день. Есть сезонные виды деятельности. Так что идея, может, и хорошая, с точки зрения развития человека. Но нужно к ней разумно подходить, чтобы это не было кампанейщиной, посчитать, прикинуть. Нельзя упрощать это дело и указом президента перейти на четырехдневную рабочую неделю. Ничего не получится», - подчеркнул он.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев поручил Минтруду оценить влияние возможного перехода на четырехдневку на экономику страны, производительность труда и социальную сферу.

