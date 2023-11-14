Минобрнауки: Новые президентские стипендии для аспирантов составят 75 тысяч рублей

По словам замминистра, документ находится «в высокой стадии согласования».

«Я рассчитываю, что до Конгресса молодых ученых, который состоится 28-30 ноября, он уже выйдет, и, может быть, даже мы успеем сделать постановление правительства», — подчеркнул Секиринский, добавив, что отбор могут начать в текущем году.

Замглавы Минобрнауки напомнил, что стипендии в новом формате — одно из поручений президента Владимира Путина по итогам встречи с участниками Конгресса, пишет Ura.ru. Инструмент призван позволить поддерживать лучших «с точки зрения их потенциальных результатов» по самым важным направлениям, при этом размер помощи должен быть «действительно ощутимым».

По данным Минобрнауки, конкурсный отбор кандидатов на получение стипендий будет проводиться совместно с Советом по стипендиям президента РФ.

