В Госдуму внесли законопроект о стипендии для студентов не ниже МРОТ
Законопроект о стипендии не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) внесли в Госдуму, документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Авторами инициативы выступили группа депутатов от фракции ЛДПР, а также сенатор Елена Афанасьева.
«Студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственные стипендии назначаются не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Законодатели отметили, что в 2023 году государственные стипендии составляют 1825 рублей в месяц для студентов вузов, 664 рубля — для студентов среднего профессионального образования. При этом социальные стипендии составляют 2739 рублей в вузах, 996 рублей — в ссузах. Такие выплаты назвали «ничтожно низкими», подчеркнув, что они не могут поддерживать освоение образовательных программ учащимися.
Ранее в Госдуме разработали законопроект о бесплатном горячем питании для школьников всех возрастов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru