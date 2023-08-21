В Госдуму внесли законопроект о стипендии для студентов не ниже МРОТ

Авторами инициативы выступили группа депутатов от фракции ЛДПР, а также сенатор Елена Афанасьева.

«Студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственные стипендии назначаются не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законодатели отметили, что в 2023 году государственные стипендии составляют 1825 рублей в месяц для студентов вузов, 664 рубля — для студентов среднего профессионального образования. При этом социальные стипендии составляют 2739 рублей в вузах, 996 рублей — в ссузах. Такие выплаты назвали «ничтожно низкими», подчеркнув, что они не могут поддерживать освоение образовательных программ учащимися.

Ранее в Госдуме разработали законопроект о бесплатном горячем питании для школьников всех возрастов, сообщает RT.

