Минобрнауки назвало сроки готовности учебника истории с разделом про СВО
Новый учебник истории для среднеобразовательных школ с разделом про специальную военную операцию России на Украине подготовят и напечатают к началу нового учебного года в сентябре. Такие сроки назвал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
По словам главы ведомства, в данный момент работа в этом направлении «идёт полным ходом». Как уточнил Кравцов, соответствующий раздел появится в учебниках для старшеклассников.
Как напоминает RT, ранее в Минобрнауки заявили, что с 1 сентября 2023 года будет внедрён обновлённый курс российской истории в высших учебных заведениях для учащихся неисторических специальностей.
В свою очередь в Рособрнадзоре не исключили, что задания, посвящённые СВО, могут включить в Единый государственный экзамен по истории.
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