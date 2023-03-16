Минобрнауки назвало сроки готовности учебника истории с разделом про СВО

Новый учебник истории для среднеобразовательных школ с разделом про специальную военную операцию России на Украине подготовят и напечатают к началу нового учебного года в сентябре. Такие сроки назвал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам главы ведомства, в данный момент работа в этом направлении «идёт полным ходом». Как уточнил Кравцов, соответствующий раздел появится в учебниках для старшеклассников.

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Как напоминает RT, ранее в Минобрнауки заявили, что с 1 сентября 2023 года будет внедрён обновлённый курс российской истории в высших учебных заведениях для учащихся неисторических специальностей.

В свою очередь в Рособрнадзоре не исключили, что задания, посвящённые СВО, могут включить в Единый государственный экзамен по истории.

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ФОТО: Общество "Знание"
ТЕГИ:УчебникиСпецоперацияИстория
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