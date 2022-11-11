Минпросвещения: выпускников школ в новых регионах России в 2023 году освободят от ЕГЭ
Выпускники школ в новых регионах России получат аттестаты в 2023 году без экзаменов, на основе текущих оценок. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.
«Мы договорились и с учителями обсудили, что в следующем году аттестаты будут выдаваться на основе текущих школьных оценок», — отметил министр.
Он также рассказал, что учащиеся на этих территориях смогут изучать украинский язык как родной или в виде факультатива.
Ранее по словам Кравцова, Единый государственный экзамен станет обязательным для школьников на освобожденных территориях Украины через пять лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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