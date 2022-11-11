Минпросвещения: выпускников школ в новых регионах России в 2023 году освободят от ЕГЭ

Выпускники школ в новых регионах России получат аттестаты в 2023 году без экзаменов, на основе текущих оценок. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«Мы договорились и с учителями обсудили, что в следующем году аттестаты будут выдаваться на основе текущих школьных оценок», — отметил министр.

Курс начальной военной подготовки введут в школах с 1 сентября 2023 года

Он также рассказал, что учащиеся на этих территориях смогут изучать украинский язык как родной или в виде факультатива.

Ранее по словам Кравцова, Единый государственный экзамен станет обязательным для школьников на освобожденных территориях Украины через пять лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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